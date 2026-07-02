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Остават само 40 места в общежитието на ЕГ Хасково – едно от най-луксозните в Южна България

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    След обновяването на сградата на общежитието на Езиковата гимназия в Хасково, което се намира ул. „Видин“ №1 до ОУ „Любен Каравелов“, капацитетът му вече е на път да бъде изпълнен до краен предел – остават само около 40 свободни места. Освен възпитаници на Езиковата се приемат и ученици от други учебни заведения в града, като записването е според реда за подаване на заявление – на място в съответната гимназия или в самото общежитие. Приемът вече е започнал и ще продължи по време на записването за първо, второ и трето класиране.

    След мащабния ремонт сградата се превърна в едно от най-луксозните ученически общежития в Южна България. Подменени са ВиК и електроинсталации, всяка стая е със самостоятелен санитарен възел, с парно отопление. Настаняването е по двама ученици в стая. Има безплатен интернет на всички етажи. Сградата е с контролиран достъп. През учебната година денонощно за учениците се грижат възпитатели. Не се дължат такси или наем, общежитието е напълно безплатно. Намира се на няколко минути път до Езиковата гимназия, гимназиите по лека промишленост и по туризъм и до Финансово-стопанската гимназия. Към момента в общежитието са настанени много ученици от тези учебни заведения.

    Заявления за настаняване могат да се подават и онлайн на този адрес: ТУК.

    Източник: Haskovo.NET

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