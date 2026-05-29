От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

STEM център и нови дигитални класни стаи посрещат учениците в Езикова гимназия – Хасково

Изображение 1 от 19
Покажи в галерия

    Модерни STEM зони и високотехнологични класни стаи бяха официално открити в Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково. Символичната лента на новия център прерязаха директорът на училището Деян Янев, председателят на Общинския съвет Таня Захариева, старши експертът от РУО-Хасково Красимира Джисова и Ирина Аргирова – председател на Училищното настоятелство. Новата образователна инфраструктура е реализирана по проекта „Изграждане на нова училищна STEM среда“, който е на обща стойност 151 300 евро и е финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.

    По време на официалното събитие гостите имаха възможност да разгледат на място новите пространства и останаха силно впечатлени от мащабната модернизация. Те видяха напълно преобразени кабинети, оборудвани с последно поколение технологии, интерактивни дисплеи и съвременни уреди за експерименти. Присъстващите наблюдаваха и кратки демонстрации, показващи как новата среда вече вдъхновява учениците да работят по практически казуси.

    В рамките на мащабния проект в елитната хасковска гимназия са изградени две специализирани STEM зони с общо 5 помещения за учене и опити, както и 6 високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи. Иновативните пространства обхващат направленията „Природни науки“, „Зелени технологии и устойчиво развитие“, както и „Математика и информатика“. Те са разположени на първия и третия етаж на училищната сграда.

    На третия етаж е обособен „Център по природни науки, изследвания и иновации“, който обединява модерна лаборатория по физика и химия и две учебни пространства, всяко с капацитет от 26 работни места. Трите помещения функционират като едно общо пространство за учене чрез опит и проектобазирано обучение. На първия етаж пък се намират „Изследователска лаборатория“ и малка научна библиотека, където ще се провеждат практически занятия в областта на зеленото и социалното предприемачество, а учениците ще имат постоянен достъп до специализирана литература.

    Учебните предмети за интегрирано обучение в новия център са физика, химия, биология, математика, информационни технологии и предприемачество. Чрез тясно сътрудничество преподавателите ще подготвят интердисциплинарни уроци. Влизайки в ролята на истински изследователи, възпитаниците на Езиковата гимназия ще прилагат наученото за решаване на реални проблеми от живота и индустрията, развивайки своите екипни и дигитални умения. Проектът е естествено надграждане на дългогодишната работа на гимназията по екологични и социални инициативи. Новата учебна среда не само ще превърне училището в още по-привлекателно място за младите хора, но и ще подпомогне тяхното кариерно ориентиране и успешна бъдеща реализация.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Официално откриха нов STEM център в СУ „Желязко Терпешев“ в Любимец
    Официално откриха нов STEM център в СУ „Желязко Терпешев“ в Любимец
    преди 7 часа
    Окръжният съд в Хасково остави в ареста обвиняемите по делото за близо 206 кг кокаин на „Капитан Андреево“
    Окръжният съд в Хасково остави в ареста обвиняемите по делото за близо 206 кг кокаин на „Капитан Андреево“
    преди 8 часа
    Хасково отдава почит пред живота и безсмъртното дело на Христо Ботев
    Хасково отдава почит пред живота и безсмъртното дело на Христо Ботев
    преди 8 часа
    С 30 пъстри картини в галерия „Форум“ школа „Колорит“ посреща 1 юни и кани на юбилей
    С 30 пъстри картини в галерия „Форум“ школа „Колорит“ посреща 1 юни и кани на юбилей
    преди 8 часа
    18 години затвор за Данчо Каналиев, който уби баща си при пиянски скандал
    18 години затвор за Данчо Каналиев, който уби баща си при пиянски скандал
    преди 8 часа
    След 15 години с цигара: Хасковлия се тества в кампанията на РЗИ и доказа, че има смисъл от отказването
    След 15 години с цигара: Хасковлия се тества в кампанията на РЗИ и доказа, че има смисъл от отказването
    преди 9 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Изкуствен интелект, естествен интелект и разум

    Случаен виц

    Хванаха 13-годишно момиче и жена да крадат дрехи в пробна на магазин край Хасково
    Арестуваха трима за притежание на наркотици

    Колкото по-рядко е удоволствието, толкова е по-приятно - Епиктет

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Крем от ягоди
    Крем от ягоди

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.