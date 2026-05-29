Модерни STEM зони и високотехнологични класни стаи бяха официално открити в Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково. Символичната лента на новия център прерязаха директорът на училището Деян Янев, председателят на Общинския съвет Таня Захариева, старши експертът от РУО-Хасково Красимира Джисова и Ирина Аргирова – председател на Училищното настоятелство. Новата образователна инфраструктура е реализирана по проекта „Изграждане на нова училищна STEM среда“, който е на обща стойност 151 300 евро и е финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.

По време на официалното събитие гостите имаха възможност да разгледат на място новите пространства и останаха силно впечатлени от мащабната модернизация. Те видяха напълно преобразени кабинети, оборудвани с последно поколение технологии, интерактивни дисплеи и съвременни уреди за експерименти. Присъстващите наблюдаваха и кратки демонстрации, показващи как новата среда вече вдъхновява учениците да работят по практически казуси.

В рамките на мащабния проект в елитната хасковска гимназия са изградени две специализирани STEM зони с общо 5 помещения за учене и опити, както и 6 високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи. Иновативните пространства обхващат направленията „Природни науки“, „Зелени технологии и устойчиво развитие“, както и „Математика и информатика“. Те са разположени на първия и третия етаж на училищната сграда.

На третия етаж е обособен „Център по природни науки, изследвания и иновации“, който обединява модерна лаборатория по физика и химия и две учебни пространства, всяко с капацитет от 26 работни места. Трите помещения функционират като едно общо пространство за учене чрез опит и проектобазирано обучение. На първия етаж пък се намират „Изследователска лаборатория“ и малка научна библиотека, където ще се провеждат практически занятия в областта на зеленото и социалното предприемачество, а учениците ще имат постоянен достъп до специализирана литература.

Учебните предмети за интегрирано обучение в новия център са физика, химия, биология, математика, информационни технологии и предприемачество. Чрез тясно сътрудничество преподавателите ще подготвят интердисциплинарни уроци. Влизайки в ролята на истински изследователи, възпитаниците на Езиковата гимназия ще прилагат наученото за решаване на реални проблеми от живота и индустрията, развивайки своите екипни и дигитални умения. Проектът е естествено надграждане на дългогодишната работа на гимназията по екологични и социални инициативи. Новата учебна среда не само ще превърне училището в още по-привлекателно място за младите хора, но и ще подпомогне тяхното кариерно ориентиране и успешна бъдеща реализация.