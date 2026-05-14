31 зрелостници от Езиковата гимназия получиха престижни DSD дипломи по немски език

    31 зрелостници от Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ Хасково получиха своите DSD дипломи – международно признати езикови сертификати за владеене на немски език. 16 от тях постигнаха ниво C1 по Европейската езикова рамка – едно от най-високите нива на езикова компетентност. Това са ученици от 12. клас, които в продължение на пет години изучаваха немски език като първи чужд език.

    Церемонията по връчването се състоя в Кирковото училище в Хасково в присъствието на координатора на програмата Сибиле Шабанска. Признанието идва след успешно положен изпит, включващ четири компонента – слушане, четене, писане и говорене.

    По време на събитието директорът на гимназията Деян Янев поздрави учениците и техните родители, като им пожела да продължат уверено по своя път на развитие.

    „Вие сте забележителни и всеки един от вас сам по себе си е уникален. Трябва да се гордеете с това, което сте постигнали“, каза той.

    Събитието е особено значимо, тъй като отбелязва 55 години от началото на чуждоезиковото обучение в гимназията, както и 30 години от старта на програмата за Немска езикова диплома в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“.

    DSD дипломата дава възможност на притежателите ѝ да кандидатстват в университети в немскоезичните държави. Над 10 от зрелостниците вече планират да продължат образованието си в Германия и Австрия.

    Преподаватели на учениците са Наталия Любенова и Ива Александрова.
     
    Източник: Haskovo.NET

    35 дела за дискриминация са приключили в Хасковска област за последните три години
