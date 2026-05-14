35 дела за дискриминация са приключили в Хасковска област за последните три години

    Комисията за защита от дискриминация (КЗД) стартира в Хасково тридневен обучителен семинар, насочен към подобряване на превенцията на пазара на труда. Форумът, който се провежда от 14 до 16 май 2026 г. в „Парк-хотел Европа“, събира представители на държавни и общински институции с цел по-ефективно разпознаване на дискриминационни практики. В рамките на събитието председателят на КЗД Елка Божова представи актуална статистика за региона, като разкри, че за периода 2023–2026 г. на територията на област Хасково има 35 приключили производства за защита от дискриминация, а други четири дела са висящи в момента. Тя подчерта, че броят на случаите не е голям, но същевременно показва по-висока разпознаваемост на проблема в региона.  

    „Всеки казус е специфичен и различен. Когато имаме достатъчно доказателства, че дадено лице е осъществило дискриминация, се установява такава и се налагат глоби за физически лица и имуществени санкции за юридически лица“, обясни Елка Божова по време на семинара. По нейни думи най-висок дял заемат оплакванията, свързани с упражняване правото на труд, които съставляват между 60 и 70 процента от всички жалби. Често срещани са случаите на неравно третиране при постъпване на работа или неправомерно уволнение, като паралелно с производствата в КЗД гражданите могат да водят и трудовоправни спорове в съда. Останалите жалби обикновено са свързани с дискриминация въз основа на увреждане, като Комисията активно работи по кампанията „Достъпна България“ за осигуряване на архитектурна среда за хора със зрителни и двигателни затруднения.

    Обучението в Хасково е част от мащабния проект „Подобряване на превенцията на дискриминацията на пазара на труда чрез модернизация и укрепване на КЗД“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г.. Проектът е на обща стойност близо 1.6 млн. лв. и предвижда дейности с продължителност до октомври 2026 г.. Основната задача е държавните служители да бъдат обучени не само да разпознават различните форми на пряка и непряка дискриминация, но и да насочват засегнатите граждани към компетентната институция. Програмата на семинара включва лекции за европейските стандарти за равенство, дискусии върху практиката на КЗД в региона и интерактивни занимания, включително симулативен процес, в който участниците влизат в ролята на решаващ състав, жалбоподатели и ответници. Чрез тези практически упражнения експертите целят да улеснят достъпа на гражданите до защита при неспазване на колективните трудови договори или прояви на тормоз на работното място.

    Анета Кутелова
    Източник: Haskovo.NET

