Футболни отбори от 5 детски градини ще се борят за „Купа Хасково“

Поредното издание на „Купа Хасково“ ще се проведе тази седмица. Футболният турнир е за отбори от детски градини. В състезанието тази година ще се включат състави от 5 детски заведения. Турнирът е на 16 май от 13:30 часа. Двубоите ще са на игрищата в парк „Ямача“.

Турнирът се организира от Община Хасково и „ФК Хасково Футболен клуб“.

За „Купа Хасково“ на терена ще играят отборите на ДГ №1 „Ян Бибиян“, ДГ №3 „Зорница“, ДГ №18 „8-ми март“, ДГ №19 „Щурче“ и ДГ №20 „Весели очички“ . От 14:00 часа започват мачовете при шестгодищните. От 17:00 часа са двубоите за седемгодишните футболни звезди на Хасково, съобщиха от общината.