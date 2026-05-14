Театър „Иван Димов“ стартира кампания с лимитирани артикули в подкрепа на фестивала „Театър, обичам те!“

Любимият на хиляди хасковлии фестивал „Театър, обичам те!“ се завръща тази година с ново предизвикателство към своята вярна публика. Организаторите от Театър „Иван Димов“ отправят покана към всеки почитател на изкуството да се превърне от зрител в истински съмишленик и вдъхновител на събитието. За целта е създадена специална лимитирана серия уникални артикули, които са много повече от сувенири – те са знак за принадлежност и активна подкрепа към културния живот на Хасково.

Всеки, който желае да помогне за реализирането на незабравимото преживяване, може да избере своята символична „роля“ чрез покупка на предмет от колекцията. Възможностите са разнообразни и адаптирани за всеки вкус: от значка или химикал за „Последователите“ на цена от 5 евро, през стилен кожен органайзер за „Феновете“ срещу 10 евро, до практични термо чаши или летни шапки за „Приятелите“ на фестивала на стойност 15 евро. За най-големите ентусиасти са предвидени тениски за „Спътниците“ (20 евро) и премиум ватирани суитшърти за „Посланиците“ на театъра (45 евро). Най-ексклузивното предложение е титлата „Ултра, Мега, Гига, Турбо Премиум Артик“ срещу 100 евро, която носи на притежателя си специална кутия, пълна с тайни.

Продажбите се осъществяват изцяло онлайн чрез сайта на театъра на принципа на предварителната заявка (Pre-Order), като за целта се използва бутонът „Купи билет“. Всички поръчани артикули ще се получават на място в театъра в деня на откриването на фестивала – 15 юни (понеделник), от 10:00 до 20:00 часа. Тъй като количествата са ограничени, организаторите съветват почитателите да не отлагат своя избор. Фестивалът „Театър, обичам те!“ се провежда с финансовата подкрепа на Община Хасково и обещава отново да превърне града в център на театралното изкуство.