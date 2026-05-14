ФК „Хасково“ вдига шампионската купа в Областната група тази събота

    Мачовете от последния кръг от Областната футболна група в Хасково ще се изиграят тази седмица. По програма в събота ще има две срещи, толкова ще има и в неделя.

    Победителят в групата е ясен отдавна. За поредна година титлата завоюва ФК „Хасково“. Кръг преди края на сезона тимът на Живко Иробалиев вече е спечелил 16 срещи, в 3 мача е завършил наравно и не е загубил нито един двубой. Така в момента отборът е с актив от 51 точки, като головата разлика е впечатляваща – 79 отбелязани срещу само 13 допуснати попадения.

    Хасковлии няма как да бъдат стигнати на върха и затова вече спокойно могат да се нарекат шампиони. Последният им мач ще бъде на 16-ти май от 17:00 часа на стадион „Младост“. Съперник на „Хасково“ ще бъде „Свиленград“, който вече е ясно, че ще финишира на петата позиция в таблицата. След края на двубоя Живко Иробалиев и компания ще получат златните си медали и купата за първо място. Отличията ще бъдат предоставени от представител на ОС на БФС в Хасково.

    След това шампионите в групата ще трябва да насочат поглед към следващото предизвикателство по пътя към Трета Югоизточна лига. Имаше мълва, че баражи за влизане в по-горното ниво на родния футбол няма да има. В крайна сметка стана ясно, че все пак ще има баражи. Те обаче ще са за само едно място, а не както в предни години за две. Това означава, че за единствената квота ще се борят победителите в осем области от югоизток. Това все пак е добре, защото можеше и изобщо да няма попълване на Трета Югоизточна лига.

    Източник: Haskovo.NET

