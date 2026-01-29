От х:

ФК „Хасково“ приема предпоследния в Трета Югоизточна лига в контролна среща

Отборът на ФК „Хасково“ ще изиграе втората си контрола от зимната подготовка тази събота. Тимът на Живко Иробалиев ще бъде домакин на предпоследния в Трета Югоизточна лига „Асеновец“. Мачът на стадион „Младост“ е от 14:00 часа.

В предишната си контрола лидерът в областната група на Хасково загуби катастрофално от „Марица“ (Милево) с 9:0 и сега ще търси положителен резултат на свой терен. „Асеновец“ от своя страна записа успех с 1:0 над дубъла на „Спартак“ (Пловдив) и равенство 1:1 с „Родопа“ (Смолян).

На мача ще станат ясни и новите попълнения на ФК „Хасково“. От треньорския щаб коментираха, че все още няма да ги обявяват. Във футболните среди все повече се говори, че това са част от играчите, напуснали тима на „Димитровград“.

Източник: Haskovo.NET

