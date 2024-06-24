Младите футболист на „Хасково“ с дебют в международен турнир

Младите футболисти на „Хасково“ дебютираха в Международен турнир „Ulmost-Black Sea Cup Nesebar“, провел се от 18 до 23 юни.

Надпреварата бе за футболисти, родени през 2009 година. Хасковлии бяха ръководени от треньора Иван Скерлев и завършиха на шесто място. В груповата фаза отборът победи ФК „Несебър“ с 4:0, завърши наравно 0:0 срещу ФК „Про Сокър“ (Гърция) и ФК „Зимбру“ (Молдова).

В мач за пето място в редовното време „червено-белите“ записаха резултат 1:1 срещу ФК „Буковина“ (Украйна), но загубиха на дузпи.

В отбора на Хасково участваха: Калин Минчев, Калоян Семерджиев, Момчил Костов, Ивайло Петров, Илия Танашов, Никола Колев, Петър Кръстев, Орхан Тефик, Георги Дамянов, Иван Иванов, Георги Хаджиев, Стоил Делчев, Божидар Божидаров, Мартин Мусабашев, Ангел Тодоров, Валентин Христов, Самуил Руменов, Велизар Котов.

„Това е първи международен турнир за тази възраст, като всички се представиха великолепно“, казаха от ръководството на хасковския тим с президент Илиан Киряков.