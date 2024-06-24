От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

35 °C

Младите футболист на „Хасково“ с дебют в международен турнир

Изображение 1 от 16
Покажи в галерия

    Младите футболисти на „Хасково“ дебютираха в Международен турнир „Ulmost-Black Sea Cup Nesebar“, провел се от 18 до 23 юни.

    Надпреварата бе за футболисти, родени през 2009 година. Хасковлии бяха ръководени от треньора Иван Скерлев и завършиха на шесто място. В груповата фаза отборът победи ФК „Несебър“ с 4:0, завърши наравно 0:0 срещу ФК „Про Сокър“ (Гърция) и ФК „Зимбру“ (Молдова).

    В мач за пето място в редовното време „червено-белите“ записаха резултат 1:1 срещу ФК „Буковина“ (Украйна), но загубиха на дузпи.

    В отбора на Хасково участваха: Калин Минчев, Калоян Семерджиев, Момчил Костов, Ивайло Петров, Илия Танашов, Никола Колев, Петър Кръстев, Орхан Тефик, Георги Дамянов, Иван Иванов, Георги Хаджиев, Стоил Делчев, Божидар Божидаров, Мартин Мусабашев, Ангел Тодоров, Валентин Христов, Самуил Руменов, Велизар Котов.

    „Това е първи международен турнир за тази възраст, като всички се представиха великолепно“, казаха от ръководството на хасковския тим с президент Илиан Киряков.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Наградите от хасковския фестивал „Театър, обичам те!“ заминаха за Варна
    Наградите от хасковския фестивал „Театър, обичам те!“ заминаха за Варна
    преди 15 минути
    Одобриха за финансиране 20 от 41 културни инициативи
    Одобриха за финансиране 20 от 41 културни инициативи
    преди 19 минути
    Състезателите на „Виолена“ се завърнаха с много медали от национален турнир в Пловдив
    Състезателите на „Виолена“ се завърнаха с много медали от национален турнир в Пловдив
    преди 45 минути
    „Ние идваме“: Хасково показа, че няма нужда от „Спаси Хасково“
    „Ние идваме“: Хасково показа, че няма нужда от „Спаси Хасково“
    преди 1 час
    Ученици "осъдиха" съученик за средна телесна повреда
    Ученици "осъдиха" съученик за средна телесна повреда
    преди 1 час
    Божидар отстъпи само с 1 см. пред олимпийския шампион Тентоглу
    Божидар отстъпи само с 1 см. пред олимпийския шампион Тентоглу
    преди 2 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – HAUSER and Lara Fabian - Adagio LIVE at the Royal Albert Hall

    Случаен виц

    Одобриха за финансиране 20 от 41 културни инициативи
    Състезателите на „Виолена“ се завърнаха с много медали от национален турнир в Пловдив

    Експерт е човек, който е направил всички възможни грешки в много тясна област. - Нилс Бор

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Ванилов шейк с бадеми
    Ванилов шейк с бадеми

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини