Капитанът на ОФК „Хасково“ пропуска последната контрола на тима

ОФК „Хасково“ ще изиграе петата си контрола от предсезонната подготовка. Проверката отново ще бъде в Хасково, подобно на три от досегашните мачове. Домакините ще посрещнат на своя стадион „Розова долина“.

За ОФК „Хасково“ мача ще пропусне Тейнур Марем. Капитанът на тима с получил травма по време на контролата с гръцкия „Пантракикос“. Под въпрос са Христо Бойков и Васил Василев. Приятелската среща е утре от 10:00 часа. Шампионатът в Трета Югоизточна лига започва на 7 август. Тогава ОФК „Хасково“ е домакин на „Гигант“ (Съединение).