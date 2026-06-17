ОФК „Хасково“ с 4 проверки по време на подготовката

Ръководството и треньорският щаб на ОФК „Хасково“ уредиха 4 контроли по време на лятната подготовка. Преди старта на новия сезон тимът на Живко Желев ще срещне тимове от трета и четвърта лига, както и юношите на елитен тим.

Първата приятелска среща на практика ще бъде вътрешна проверка. Първият отбор на хасковлии ще играе с дубъла. Този мач е на 11 юли. Седмица по-късно е проверката с юношите до 19 години на първодивизионния „Арда“ (Кърджали). На 25 юли е проверката с „Родопа“ (Смолян). Последната на този етап контрола е на 1 август. Тогава ОФК „Хасково“ ще се изправи срещу „Розова долина“ (Казанлък).

Отборът на Хасково ще започне подготовка на 1 юли. Началото на сезона в Трета Югоизточна лига е предвидено за 8 август.