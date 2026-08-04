Митничари и полицаи иззеха хапчета, лекарства и наркотици в Хасковско

Контрабандни лекарствени продукти и цигари са задържали митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на лекотоварен автомобил, влизащ в страната от Турция.

На 1 август около 2:00 часа на пункта пристигнал автомобил с чужда регистрация, управляван от британски гражданин от турски произход. Той заявил, че няма нищо за деклариране, но след анализ на риска превозното средство било селектирано за щателна проверка.

Сред личния багаж на водача митническите служители открили стиропорени кутии и кашони с общо 1564 опаковки лекарствени продукти с различно предназначение.

Сред задържаните медикаменти има продукти, използвани в естетичната медицина, включително с хиалуронова киселина и ботулинов токсин, както и антибиотици и антиоксиданти. Открити са и 3000 цигари без български акцизен бандерол.

Контрабандните стоки и автомобилът са задържани. На водача е съставен акт по Закона за митниците.

Междувременно от ОДМВР – Хасково съобщиха за иззети през последното денонощие 923 артикула с обозначения на защитени търговски марки, 4800 цигари без бандерол и 1008 препарата за растителна защита.

При полицейски проверки са задържани и двама мъже за държане на наркотични вещества.

В Симеоновград при проверка на дом на ул. „Цар Освободител“, обитаван от 51-годишен мъж, са открити около 1 грам бяло кристално вещество, електронна везна, още 3 грама бели кристали и стъклена колба със зелена течност, която предстои да бъде изследвана.

Около 1 часа тази нощ в Районното управление в Хасково е доведен 33-годишен мъж от Стара Загора, у когото патрул открил около 1 грам марихуана.

По случаите са образувани производства, а задържаните са с мярка до 24 часа.