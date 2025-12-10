Два камиона се сблъскаха на АМ „Марица“ в километрична опашка преди границата с Турция

Два тежки камиона се удариха един в друг на км 104 на АМ „Марица“ в Хасковска област. За щастие двамата водачи не са пострадали, а тестовете им за алкохол са отрицателни.

Единият тир удря друг, който е бил паркиран в аварийната лента заради огромното струпване на камиони. Една от причините за инцидента е километричната опашка от над 10 км преди ГКПП „Капитан Андреево“ в посока Турция.

Според Агенция „Митници“, причина за опашката е интензивен трафик, който е типичен за края на годината към Турция. „Капитан Андреево“ работи на максималния си капацитет – в последното денонощие са обработени 3200 камиона, от които 1600 на изход.

Ситуацията се утежнява допълнително и от протеста на гръцки фермери след ГКПП „Капитан Петко войвода“. Заради блокадата трафикът към Гърция се спира внезапно през няколко часа.