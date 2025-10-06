Двамата ранени от бъгито на Енергото, забило се в боклучийски камион, са без опасност за живота

Двамата сериозно пострадали при зверския удар в кв. „Болярово“, когато бъги на Енергото удари отзад боклучийски камион, са в болница без опасност за живота. Инцидентът стана около 10:30 часа в петък на кръстовището на ул. „Хасковска“ и „Васил Априлов“.

Високопроходим пикап тип бъги застига и ударя отзад камиона на сметопочистващата фирма. Двата автомобила са се движели един зад друг в посока центъра на Хасково. Камионът е бил ударен отзад от високопороходимото возило, без да е спирал или забавял рязко.

57-годишният водач на бъгито и 28-годишния му спътник се лекуват в МБАЛ–Хасково. Зад волана на сметосъбиращия камион е бил мъж от Хасково на 51 години.

Пробите за алкохол на двамата водачи са отрицателни.