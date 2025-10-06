От х:

Днес в x:
11 °C

Интензивни и продължителни валежи през целия ден, опасност от наводнения

Оранжев код за интензивни и продължителни валежи, които създават реална опасност от наводнения, е обявен за всички 11 общини на Хасковска област. Очаква ни облачен и дъждовен понеделник с температури между 9 и 14 градуса.

Във вторник и сряда ще бъде облачно над цяла България. На много места с валежи от дъжд, значителни на места в Източна и Северна България. Ще духа умерен и временно силен северозападен, в източната половина от страната - североизточен вятър.

Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между 5° и 10°.

Източник: Haskovo.NET

Документални филми – Спасените вековни икони от Ивайловград

Хората са безсилни единствено когато приемат, че са безсилни. - Жан-Пол Сартр

Последни новини