Мъглива сутрин и облачен ден ни очакват днес

Мъглива сутрин и облачен ден ни очакват в днешния петъчен ден. Температурите ще бъдат между 3 и 13 градуса, а поривите на вятъра ще са до 8 км в час.

През почивните дни над страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има и валежи, в събота слаби и само на отделни места, в неделя – повече като количество на места в Южна България. В събота ще духа предимно слаб запад-северозападен вятър. Минималните температури ще са между 0° и 5°, максималните – между 10° и 15°, отново по-ниски в Северозападна България.

В неделя минималните температури ще са без особена промяна, а дневните с умерен северозападен, към края на деня в Източна България – североизточен вятър, ще започнат да се понижават и максималните ще бъдат между 7° и 12°.