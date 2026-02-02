От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

0 °C

Излъчват безплатно три филма по случай юбилея на актьора и режисьор Иван Савов

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    Хасковският театър „Иван Димов“ отбелязва юбилея на актьора и режисьор Иван Савов с панорама от филми с негово участие. На 8 февруари той навършва 70 години и по този случай Савов подарява на хасковската публика три от най-новите си ленти – „Триумф“, „Бащата“ и „Преди да забравя“. В два от филмите играе и номинираната за Оскар българска актриса Мария Бакалова.

    Прожекциите ще са в три последователни вечери – 6, 7 и 8 февруари от 19 часа в читалище „Заря“.

    Входът е свободен!

    6 ФЕВРУАРИ /ПЕТЪК/
    ТРИУМФ
    филм на Кристина Грозева и Петър Вълчанов
    С участието на Иван Савов, Мария Бакалова, Юлиан Костов, Юлиян Вергов, Маргита Гошева, Станислав Ганчев, Камен Коларов, Петър Дочев, Милко Лазаров

    7 ФЕВРУАРИ /СЪБОТА/
    БАЩАТА
    филм на Кристина Грозева и Петър Вълчанов
    С участието на Иван Савов, Иван Бърнев, Маргита Гошева, Таня Шахова, Мария Бакалова, Христофор Недков

    8 ФЕВРУАРИ /НЕДЕЛЯ/
    ПРЕДИ ДА ЗАБРАВЯ
    филм на Станислав Дончев
    С участието на Иван Савов, Александра Димитрова, Мария Статулова, Рая Пеева, Васил Кънев, Никола Мутафов, Константин Цанев

    Иван Савов е завършил актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Николай Люцканов с асистент Маргарита Младенова. Играл е в театрите в Димитровград, Пловдив и Хасково, в ТР „Сфумато“ и Народния театър. Има десетки роли в киното: „От нищо нещо“, „Аз, Графинята“, „Всичко от нула“, „Емигранти“, „Маймуни през зимата“, „Врагове“, „Урок“, „Слава“, „Страх“, „Триумф“, „Преди да забравя“ и др. Получава наградата за най-добра мъжка роля (поделена с Иван Бърнев) на фестивала „Златна роза“ 2020 за ролята си в „Бащата“.

    В трупата на хасковския театър играе през 80-те години на миналия век, като прави запомнящи се роли в „Суматоха“, „Януари“ и др.

    Като режисьор в последните години поставя в ДКТ „Иван Димов“: „Жената над нас“, „Фризьорката“, „Вдовиците“, „Любовникът“, „Испанска афера“, „Паола и лъвовете“, „Различен от всички“, „Барут от хормони“.

    На 12 февруари т. г. предстои премиерата на „Сватба“ по Б. Брехт, където Савов е режисьор и актьор.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    5 села в Хасковска област са без вода заради аварии и ремонти
    5 села в Хасковска област са без вода заради аварии и ремонти
    преди 26 минути
    Антон Димитров с пето място на Европейската купа
    Антон Димитров с пето място на Европейската купа
    преди 50 минути
    Между 5 и 15 см достигна снежната покривка в Хасковска област
    Между 5 и 15 см достигна снежната покривка в Хасковска област
    преди 53 минути
    При мокрия сняг саморасло дърво падна върху кола в Хасково
    При мокрия сняг саморасло дърво падна върху кола в Хасково
    преди 1 час
    Три коли катастрофираха край Хасково
    Три коли катастрофираха край Хасково
    преди 1 час
    Жълт код за сняг и поледици в понеделник в Хасковска област
    Жълт код за сняг и поледици в понеделник в Хасковска област
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Miley Cyrus - Jaded

    Случаен виц

    Между 5 и 15 см достигна снежната покривка в Хасковска област
    5 села в Хасковска област са без вода заради аварии и ремонти

    Нищо не допринася толкова за спокойствието ви, колкото липсата на мнение за всичко. - Стоян Миленков

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Мързелива рибена чорба
    Мързелива рибена чорба

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини