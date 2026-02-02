Излъчват безплатно три филма по случай юбилея на актьора и режисьор Иван Савов

Хасковският театър „Иван Димов“ отбелязва юбилея на актьора и режисьор Иван Савов с панорама от филми с негово участие. На 8 февруари той навършва 70 години и по този случай Савов подарява на хасковската публика три от най-новите си ленти – „Триумф“, „Бащата“ и „Преди да забравя“. В два от филмите играе и номинираната за Оскар българска актриса Мария Бакалова.

Прожекциите ще са в три последователни вечери – 6, 7 и 8 февруари от 19 часа в читалище „Заря“.

Входът е свободен!

6 ФЕВРУАРИ /ПЕТЪК/

ТРИУМФ

филм на Кристина Грозева и Петър Вълчанов

С участието на Иван Савов, Мария Бакалова, Юлиан Костов, Юлиян Вергов, Маргита Гошева, Станислав Ганчев, Камен Коларов, Петър Дочев, Милко Лазаров

7 ФЕВРУАРИ /СЪБОТА/

БАЩАТА

филм на Кристина Грозева и Петър Вълчанов

С участието на Иван Савов, Иван Бърнев, Маргита Гошева, Таня Шахова, Мария Бакалова, Христофор Недков

8 ФЕВРУАРИ /НЕДЕЛЯ/

ПРЕДИ ДА ЗАБРАВЯ

филм на Станислав Дончев

С участието на Иван Савов, Александра Димитрова, Мария Статулова, Рая Пеева, Васил Кънев, Никола Мутафов, Константин Цанев

Иван Савов е завършил актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Николай Люцканов с асистент Маргарита Младенова. Играл е в театрите в Димитровград, Пловдив и Хасково, в ТР „Сфумато“ и Народния театър. Има десетки роли в киното: „От нищо нещо“, „Аз, Графинята“, „Всичко от нула“, „Емигранти“, „Маймуни през зимата“, „Врагове“, „Урок“, „Слава“, „Страх“, „Триумф“, „Преди да забравя“ и др. Получава наградата за най-добра мъжка роля (поделена с Иван Бърнев) на фестивала „Златна роза“ 2020 за ролята си в „Бащата“.

В трупата на хасковския театър играе през 80-те години на миналия век, като прави запомнящи се роли в „Суматоха“, „Януари“ и др.

Като режисьор в последните години поставя в ДКТ „Иван Димов“: „Жената над нас“, „Фризьорката“, „Вдовиците“, „Любовникът“, „Испанска афера“, „Паола и лъвовете“, „Различен от всички“, „Барут от хормони“.

На 12 февруари т. г. предстои премиерата на „Сватба“ по Б. Брехт, където Савов е режисьор и актьор.