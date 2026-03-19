Задържан с над 739 кг марихуана поразен от инсулт, но остава в затворническа болница

Пловдивският апелативен съд отказа да измени мярката за неотклонение задържане под стража, взета от Окръжен съд – Хасково спрямо турският шофьор Нихат Каратай, съобщиха от Темида.

Той е привлечен като обвиняем за това, че на 11.09.2025 год., през ГКПП „Капитан Андреево“, Община Свиленград, Хасковска област, с товарен автомобил с влекач „Skania“, с прикачено към него полуремарке, без надлежно разрешително направил опит да пренесе през границата на страната от Република България в Република Турция, високо рисково наркотично вещество – марихуана, с общо брутно тегло над 739 кг на обща стойност 11 826 880 лева, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

В обясненията си обвиняемият е заявил, че работи като международен шофьор и притежава описания по-горе товарен автомобил, управлението на който се извършвало само от него. През септември 2025 г. натоварил машина, която трябвало да превози от Германия до Турция, в изпълнение на възложена му поръчка. На паркинг в Австрия непознати за него лица му предложили да превози до Турция стока, за която обяснили, че е тютюн за наргиле, която била натоварена в автомобила му. За услугата му предложили 50 000 евро. На границата била извършена митническа проверка, при която било установено, че пренасяната от него стока е марихуана.

Днес той не се яви в зала, тъй като е в затворническата болница в София след прекаран инсулт и се придвижва с инвалидна количка. Представляваха го двама адвокати.

Апелативният съд счита, че обоснованото подозрение за съпричастност на Нихат Каратай към престъплението, в което е обвинен, не е променено. Поради факта, че обвиняемият е чужд гражданин и няма адрес в България, съдът не може да промени мярката му за неотклонение в домашен арест. Съобрази се с тежкото му здравословно състояние, но прецени, че той има нужда от болнично лечение, което в момента му се осигурява в затворническата болница в София.

Определението на апелативния съд е окончателно.

Източник: Haskovo.NET

