Петима са в ареста за дрога, единият се опита да я скрие в устата си

Петима души са задържани с наркотици в Хасковска област през изминалото денонощие, съобщиха от полицията.

В ареста на РУ Харманли е бил 44-годишен симеоновградчанин. От устата му, където се опитал да го укрие, полицаите иззели 2 грама бяло кристално вещество.

В свиленградския арест е пренощувал 23-годишен от града, хванат на улицата със сгъвка суха зелена листна маса с тегло 1,2 грама – марихуана.

В участъка в Любимец е пренощувал 29-годишен мъж, държал 0,4 грама метамфетамин.

В Димитровград със същия вид дрога с тегло 2 грама е бил заловен 32-годишен чирпанлия.

Хасковските криминалисти също са задържали младеж на 22 г., хванат в жк „Орфей“ с плик, съдържащ 6 грама бяло кристално вещество и друг, съдържащ 3 грама марихуана.