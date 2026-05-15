10 мъже и жена са задържани с наркотици в Хасковска област

10 мъже и жена са били задържани през денонощието за държане на наркотик, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

В хода на акция по противодействие на държането, производството и разпространението, служители са проверили лица и частни домове. В ареста на областния град са пренощували трима млади мъже, в които са открити 28 грама MDMA, 3 грама марихуана и сгъвка с бяло кристално вещество.

„Компания“ в ареста са им правили и още четирима мъже на 42 г., 71 г., 28 г. и 25 г., държали в имот село Стойково 500 мл. кафеникава течност, реагираща при полеви наркотест на оксикодон и грам марихуана.

Криминалистите в Харманли са иззели 5 флакона и три пакета с райски газ от дом на 55-годишна жена. От жилище на нейн съгражданин на 51 г. са иззети 37,7 кг паста за наргиле без бандерол и 20 саксии канабисови растения.

В управлението в Свиленград са били доведени двама на 33 г. и 52 г. В дома на първия е открит плик с 28,18 грама марихуана, а при обиск във втория са намерени 3 пликчета с бяло кристално вещество, подлежащи на експертиза.

Мъжете и жената са били с мерки на задържане за срок до 24 часа.

Източник: Haskovo.NET

ПМГ „Акад. Боян Петканчин" изпрати Випуск 2026 с емоционално тържество и много отличия
преди 10 минути
Александра Атанасова е носителят на „Златаровска награда" в Езиковата гимназия
Четирима пострадаха при катастрофи в Хасковско, блъснаха и автобус
преди 50 минути
Слънчево време в петък и слаб дъжд следобед
Слънчево време в петък и слаб дъжд следобед
преди 4 часа
Ученици от ФСГ „Атанас Буров“ превърнаха бинарен урок в културно пътешествие из Европа
