Иззеха 15 кг марихуана от лаборатория в Димитровградско, закопчаха мъж пред казино в Хасково

Четирима души са задържани с наркотик през изминалото денонощие в Хасковска област, съобщиха от полицията.

В управлението в областния град е бил 25-годишен, хванат пред игрална зала в града с 2 грама кристал.

В РУ Свиленград е доведен мъж на 49 г., спрян за проверка с лекия си автомобил „Опел“. В колата е открито пликче с 0,53 грама метамфетамин. Техническото средство показало и употреба на същата дрога от страна на водача. Той е отказал да даде кръвна проба. Последвала е проверка в обитаван от него имот в село Момково, където криминалистите са открили близо 3 грама суха зелена листна маса.

В Симеоновград също е заловен 23-годишен с грам бяло кристално вещество.

В ареста на РУ Димитровград е задържан мъж на 45 г. В помещение в димитровградско село е открит чувал с 5 кг марихуана. В съседно помещение, обособено като лаборатория са намерени още 2 чувала с общо тегло 10 кг от същия вид дрога. Иззети са и саксии, в които са отглеждани растения, препарати за подпомагане на растежа, машина за сушене на листната маса. Мъжът е признал, че той е изградил лабораторията и е полагал грижи за нея. Задържан е до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

