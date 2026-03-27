Окръжният съд в Хасково остави в ареста турски гражданин, издирван за наркотрафик

Окръжният съд в Хасково постанови мярка „задържане под стража“ за 56-годишния турски гражданин Сюлейман Антеплиоглу, издирван от Турция за внос на наркотични и психотропни вещества. Според турските власти престъплението е извършено през юли 2024 г. и се наказва с до 30 години затвор. Българският съд прие, че обвинението съответства на чл. 242, ал. 2 от НК.

Магистратите отчетоха реална опасност Антеплиоглу да се укрие, тъй като след деянието е напуснал Турция, както и липсата на трайни връзки в България. Като допълнителен аргумент бе посочено и образуваното у нас бързо производство за управление на автомобил след употреба на наркотични вещества, което според съда показва висока обществена опасност.

С оглед на тежестта на обвиненията, възможното наказание и изтичащото разрешение за пребиваване, съдът счете, че по-лека мярка не би гарантирала участието му в екстрадиционната процедура. Решението може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив на 2 април 2026 г. от 10:00 часа.