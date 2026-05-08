Оставиха в ареста мъжа, задържан с оръжия и наркотици за половин милион евро

Хасковският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 47-годишния Берк Шенер, който бе арестуван при специализирана полицейска операция с незаконни оръжия и три вида наркотици на обща стойност близо 500 000 евро. Решението бе произнесено днес от съдия Даниела Николова, след като стана ясно, че мъжът е ползвал като склад за забранените субстанции изба към имот на ул. „Стефан Караджа“ в Свиленград. Въпреки че имотът е собственост на неговата тъща, разследващите са категорични, че единствено обвиняемият е разполагал с ключ и е имал достъп до мазето. Там криминалистите откриха 10,657 кг марихуана, 238 грама кокаин и над 22 кг пинака, заедно с два незаконни пистолета и 59 бойни патрона. Според разследващите събраните доказателства сочат, че дрогата е била предназначена за трафик към Турция.

По време на заседанието държавният обвинител Невена Владимирова подчерта, че има реална опасност Шенер да се укрие, тъй като за последните две години е пресякъл границата 49 пъти, а в телефона му са открити снимки на наркотиците, заснети в същата интериорна среда.

Защитата в лицето на адвокатите Веско Георгиев и Лейла Елмаз настоя за „домашен арест“, изтъквайки, че клиентът им живее в България от две десетилетия и има непълнолетно дете в Свиленград. Адвокат Георгиев оспори кадрите в телефона с аргумента, че марихуаната изглежда идентично на всяка снимка.

Самият Шенер заяви, че стопанисва заведения в Одрин и има транспортна фирма у нас, но справките по делото не установиха той да е официално трудово ангажиран или да притежава лично имущество.

В крайна сметка магистратите прецениха, че Шенер трябва да остане в ареста, като определението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Пловдив на 14 май от 10 часа.

При доказване на вината му законът предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода и парична глоба от 20 000 до 100 000 лева.