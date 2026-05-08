От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

20 °C

Оставиха в ареста мъжа, задържан с оръжия и наркотици за половин милион евро

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Хасковският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 47-годишния Берк Шенер, който бе арестуван при специализирана полицейска операция с незаконни оръжия и три вида наркотици на обща стойност близо 500 000 евро. Решението бе произнесено днес от съдия Даниела Николова, след като стана ясно, че мъжът е ползвал като склад за забранените субстанции изба към имот на ул. „Стефан Караджа“ в Свиленград. Въпреки че имотът е собственост на неговата тъща, разследващите са категорични, че единствено обвиняемият е разполагал с ключ и е имал достъп до мазето. Там криминалистите откриха 10,657 кг марихуана, 238 грама кокаин и над 22 кг пинака, заедно с два незаконни пистолета и 59 бойни патрона. Според разследващите събраните доказателства сочат, че дрогата е била предназначена за трафик към Турция.

    По време на заседанието държавният обвинител Невена Владимирова подчерта, че има реална опасност Шенер да се укрие, тъй като за последните две години е пресякъл границата 49 пъти, а в телефона му са открити снимки на наркотиците, заснети в същата интериорна среда.

    Защитата в лицето на адвокатите Веско Георгиев и Лейла Елмаз настоя за „домашен арест“, изтъквайки, че клиентът им живее в България от две десетилетия и има непълнолетно дете в Свиленград. Адвокат Георгиев оспори кадрите в телефона с аргумента, че марихуаната изглежда идентично на всяка снимка.

    Самият Шенер заяви, че стопанисва заведения в Одрин и има транспортна фирма у нас, но справките по делото не установиха той да е официално трудово ангажиран или да притежава лично имущество.

    В крайна сметка магистратите прецениха, че Шенер трябва да остане в ареста, като определението може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Пловдив на 14 май от 10 часа.

    При доказване на вината му законът предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода и парична глоба от 20 000 до 100 000 лева.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    След сигнал: ВиК отпуши шахтите по бул. „Илинден“ при подмяната на водопровода
    След сигнал: ВиК отпуши шахтите по бул. „Илинден“ при подмяната на водопровода
    преди 14 минути
    Иззеха 250 метра хрилни мрежи, скрити от бракониери в храсти
    Иззеха 250 метра хрилни мрежи, скрити от бракониери в храсти
    преди 55 минути
    В с. Мандра честваха празника Боже име
    В с. Мандра честваха празника Боже име
    преди 1 час
    Ремонтират аварии на 4 водопровода в Хасковска област
    Ремонтират аварии на 4 водопровода в Хасковска област
    преди 5 часа
    Над 32 кг наркотици и боен арсенал са конфискувани при акция в Свиленград
    Над 32 кг наркотици и боен арсенал са конфискувани при акция в Свиленград
    преди 5 часа
    Специален туристически влак тръгва от Димитровград
    Специален туристически влак тръгва от Димитровград
    преди 6 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Документални филми – Историята на манастирско средище '' Св. Успение Богородично'' - гр. Кърджали

    Случаен виц

    Специален туристически влак тръгва от Димитровград
    Иззеха 250 метра хрилни мрежи, скрити от бракониери в храсти

    Винаги си избирай по-голям враг. По-лесно се улучва. - Тери Пратчет

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Боровинкова торта Зебра
    Боровинкова торта Зебра

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.