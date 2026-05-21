Мъж загина при катастрофа край Хасково

Мъж загина при катастрофа по пътя между Хасково и Минерални бани. Сигнал за инцидента е подаден около 17 часа днес.

Произшествието е станало с лек автомобил „Ауди“, който по първоначална информация е бил шофиран от загиналия в посока курортното селище. Малко преди разклона за Гарваново, той е загубил контрол над управлението и е излязъл вдясно от пътя, като се е преобърнал в канавка. При удара, колата се беше приземила със задницата в посока на движението.

При инцидента, водачът е изхвърчал от колата и е загинал на място. Дойдоха пътни полицаи за изясняване на случая и обезопасяване на района. Имаше медицински екип, който констатира смъртта на мъжа на възраст 55-60 години. Пристигнаха и пожарникари за оказване на съдействие.

Автомобилът е собственост на хасковлия, но е бил управляван от друг човек. Предстои изясняване на самоличността му.