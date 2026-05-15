Четирима пострадаха при катастрофи в Хасковско, блъснаха и автобус

Четирима души пострадаха при три катастрофи в Хасковска област за едно денонощие, съобщиха от полицията.

Двама са ранени в пътен инцидент в Хасково. Вчера в 10:45 часа на надлеза на булевард „Съединение“ е реализирано произшествие с 3 автомобила. Поради неспазване на необходима дистанция и движейки се към изхода на града, 28-годишен водач на товарно „Пежо“ е ударил движещ се пред него и намаляващ скоростта „Фолксваген“, шофиран от мъж на 60 г., който след удара се придвижва напред и удря „Тойота“, управлявана от 51-годишен жител на село Гарваново. От удара са пострадали водачът на товарната кола, който е прегледан и освободен за домашно лечение и возещата се във „Фолксваген“-а жена на 71 г., настанена за лечение в МБАЛ Хасково, без опасност за живота.

Пет минути по-късно е сигнализирано за произшествие в Димитровград. По булевард „3 март“ се е движило „БМВ“ с шофьор хасковлия на 62 г. При наличие на сигнализирана пешеходна пътека с пътна маркировка и знак е ударил 78-годишна пешеходка. Пострадалата е настанена в хасковската болница за лечение, без опасност за живота.

Настанена за лечение е и пострадала пътничка в инцидент, станал вчера в 16:20 часа на третокласен път от село Стамболово за село Голям извор. 28-годишен с „Фолксваген“ е предприел маневра изпреварване на товарен автомобил „Ивеко“ с водач 37-годишен от София без да се убеди, че ще създаде опасност за насрещно движещ се автобус с водач 63-годишен. При опит да се прибере в лентата си, леката кола удря товарната, от което товарната напуска лентата си за движение и удря насрещно движещия се автобус. От сблъсъка между тях е пострадала пътничка в автобуса на 61 г. от село Голям извор, настанена за наблюдение в МБАЛ Хасково.