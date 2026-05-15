От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

23 °C

Четирима пострадаха при катастрофи в Хасковско, блъснаха и автобус

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Четирима души пострадаха при три катастрофи в Хасковска област за едно денонощие, съобщиха от полицията.

    Двама са ранени в пътен инцидент в Хасково. Вчера в 10:45 часа на надлеза на булевард „Съединение“ е реализирано произшествие с 3 автомобила. Поради неспазване на необходима дистанция и движейки се към изхода на града, 28-годишен водач на товарно „Пежо“ е ударил движещ се пред него и намаляващ скоростта „Фолксваген“, шофиран от мъж на 60 г., който след удара се придвижва напред и удря „Тойота“, управлявана от 51-годишен жител на село Гарваново. От удара са пострадали водачът на товарната кола, който е прегледан и освободен за домашно лечение и возещата се във „Фолксваген“-а жена на 71 г., настанена за лечение в МБАЛ Хасково, без опасност за живота.

    Пет минути по-късно е сигнализирано за произшествие в Димитровград. По булевард „3 март“ се е движило „БМВ“ с шофьор хасковлия на 62 г. При наличие на сигнализирана пешеходна пътека с пътна маркировка и знак е ударил 78-годишна пешеходка. Пострадалата е настанена в хасковската болница за лечение, без опасност за живота.

    Настанена за лечение е и пострадала пътничка в инцидент, станал вчера в 16:20 часа на третокласен път от село Стамболово за село Голям извор. 28-годишен с „Фолксваген“ е предприел маневра изпреварване на товарен автомобил „Ивеко“ с водач 37-годишен от София без да се убеди, че ще създаде опасност за насрещно движещ се автобус с водач 63-годишен. При опит да се прибере в лентата си, леката кола удря товарната, от което товарната напуска лентата си за движение и удря насрещно движещия се автобус. От сблъсъка между тях е пострадала пътничка в автобуса на 61 г. от село Голям извор, настанена за наблюдение в МБАЛ Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Катастрофа между лек автомобил и мотоциклет на бул. „3 март“ в Димитровград
    Катастрофа между лек автомобил и мотоциклет на бул. „3 март“ в Димитровград
    Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
    Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
    Новини 30 08 2022
    Новини 30 08 2022
    Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
    Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
    24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
    24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
    Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
    Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
    Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
    Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
    Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
    Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
    Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
    Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ изпрати Випуск 2026 с емоционално тържество и много отличия
    ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ изпрати Випуск 2026 с емоционално тържество и много отличия
    преди 10 минути
    Александра Атанасова е носителят на „Златаровска награда“ в Езиковата гимназия
    Александра Атанасова е носителят на „Златаровска награда“ в Езиковата гимназия
    преди 30 минути
    10 мъже и жена са задържани с наркотици в Хасковска област
    10 мъже и жена са задържани с наркотици в Хасковска област
    преди 43 минути
    Лилава светлина над Хасково в знак на съпричастност към недоносените бебета
    Лилава светлина над Хасково в знак на съпричастност към недоносените бебета
    преди 1 час
    Слънчево време в петък и слаб дъжд следобед
    Слънчево време в петък и слаб дъжд следобед
    преди 4 часа
    Ученици от ФСГ „Атанас Буров“ превърнаха бинарен урок в културно пътешествие из Европа
    Ученици от ФСГ „Атанас Буров“ превърнаха бинарен урок в културно пътешествие из Европа
    преди 13 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Тоталният контрол на централизираните дигитални валути

    Случаен виц

    Лилава светлина над Хасково в знак на съпричастност към недоносените бебета
    10 мъже и жена са задържани с наркотици в Хасковска област

    Иска ми се да можеше да затворим коледното настроение в буркани и да отваряме по един всеки месец - Харлан Милър

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Mариновано агнешко на скара
    Mариновано агнешко на скара

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.