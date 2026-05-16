ПГДС „Цар Иван Асен II“ в Хасково изпрати Випуск 2026 с емоционално тържество и много награди

Професионалната гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ в Хасково изпрати официално своите 126-ма дванадесетокласници от Випуск 2026 година. В един ден, зареден с много вълнение, младите хора застанаха на прага между училищния живот и новото начало, готови да извървят своя непознат, но пълен с възможности път. Зад гърба им остават тестовете, класните работи, страховете и колебанията, а пред тях се откриват хоризонтите на бъдещето.

Тази година випускът се отличава с изявени ученици и ярки личности, които през годините завоюваха призови места в професионални състезания, изкуството и спорта. Най-престижното училищно отличие „Достоен Асеневец“ бе присъдено на Теодор Атанасов от 12б клас, който получи и еднократна стипендия, връчена от Галена Богоева от името на Училищното настоятелство. Титлата „Спортист на випуска“ заслужено отиде при Николай Колев от 12д клас.

Празникът беше повод да бъдат раздадени множество грамоти и отличия за активен училищен живот и успехи на национално ниво. За отличното си представяне в престижния конкурс „Аз мога да строя – DELECTO“ бяха наградени Теодор Атанасов, Синем Ахмедова, Стела Михайлова, Есил Ибрям и Веселин Янков от 12б клас. Гергана Кирева от 12в клас получи признание за високите си компетентности в областта на мебелното производство, а Димитър Зарков от 12г клас бе отличен за своето второ място на националния Горски многобой 2026 в дисциплината стрелба с пневматична пушка. За дългогодишното си активно участие във всички инициативи на гимназията грамоти получиха Ивайла Георгиева, Жана Ставрева и Сердар Салиф от 12д клас. Театрално ателие „Обичам сцената“ също се включи в празника, като изненада с подаръци своите шестима зрелостници.

Един от най-вълнуващите моменти на церемонията бе емоционалната реч на дванадесетокласничката Ивайла Георгиева. От името на целия Випуск 2026 тя изрази дълбока благодарност към ръководството и учителите, които през годините са им помагали да повярват в собствените си сили и да следват мечтите си без страх. Цялата училищна общност начело с директора Маргарита Топалова пожела на младите хора попътен вятър в живота и ги призовава да останат горди посланици на духа на своята гимназия.