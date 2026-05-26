Конфискуваха 3843 литра зехтин с неясен произход

Зехтин без документи за произход е иззет в Димитровград при акция на полицаи и служители на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково, съобщиха от полицията.
В четвъртък са проверили склад за съхранение и търговия на едро с храни, намиращ се на улица „Хасковска“.
 
В присъствието на управителя на дружеството в обекта е намерено маслиново олио в различни опаковки с общо количество 3843 литра, за които 35-годишният управител не е предоставил документи за произход.
 
На опаковките липсвали и данни за производителя. Количествата са поставени под възбрана с констативен протокол. Служители на ОДБХ са връчили 2 разпореждания за забрана.
 
Източник: Haskovo.NET

