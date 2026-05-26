Слънчево и топло - градусите скачат до 28

В Хасковска област се очаква слънчево и топло време. Максималните температури ще достигнат летните 28 градуса, а минималните ще бъдат 15. Поривите на вятъра няма да надвишават 14 км в час.

В сряда ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 28° и 33°. Вечерта и през нощта срещу четвъртък с умерен северозападен вятър ще нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в Северна и Източна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици; ще има и условия за градушки.

В четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина от страната и планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа умерен северозападен, в източните райони – север-североизточен вятър. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса.