Облачно през целия ден

Очаква се днес времето над Хасковска област да бъде предимно облачно. Градусите ще са между 7 и 19, а поривите на вятъра ще достигат до 13 км в час.

В петък в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителна облачност ще има над Западна България, но само на отделни места там ще превали.

Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 17° и 22°. В събота облачността над цялата страна ще се увеличи и на много места ще има валежи от дъжд. Вятърът ще се ориентира от север. Дневните температури ще са с 2-3 градуса по-ниски.