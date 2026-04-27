Слънчево време през целия понеделник

Слънчево време ни очаква през целия понеделник в Хасковска област. Градусите ще бъдат между 8 и 19. Скоростта на вятъра ще достигне 15 км в час.

Във вторник над страната ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над планинските райони в Западна България, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури слабо ще се повишат и максималните ще бъдат между 18° и 23°, а минималните – между 2° и 7°.

В сряда в западната половина от страната вятърът ще се ориентира от север-северозапад и с него ще започне да нахлува студен въздух, докато в Източна България ще се задържи от югоизток – умерен и временно силен. Облачността ще се увеличи и на много места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.