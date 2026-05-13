Силен вятър се очаква по обяд в Хасковско

Силен вятър се очаква по обяд в Хасковска област. Поривите ще достигнат до 27 км в час. Сутринта ще бъде слънчево, след това облачно, а вечерта ще вали дъжд. Градусите ще са между 12 и 20.

В четвъртък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-североизток. Облачността ще е променлива, по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места в източните и южните райони, в Югозападна България ще има и гръмотевична дейност. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните – между 16° и 21°.

В петък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има следобедни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Дневните температури слабо ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 18° и 23°.