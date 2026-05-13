Хандбалистите на „царската гимназия“ са на финал на ученическите игри

Отборът по хандбал на Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ се класира за финала на ученическите игри за юноши до 10 клас. Състезателите на „царската гимназия“ спечелиха зоналния финал, който се проведе днес в Хасково. В зала „Вълчо Даскалов“ в спортен комплекс „Спартак“ хасковлии победиха тима на бургаската Професионална гимназия по механоелетротехника и електроника. Домакините се наложиха с резултат 36:22.

На финала при момичетата до 7 клас ще играе друг отбор от Хасковска област. Тимът на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в Минерални бани победи в зоналния финал състезателките на бургаското СУ „Димчо Дебелянов“.

В същата възраст, но при момчетата, победител в зоната стана отборът на СУ „Константин Петканов“. Хандбалистите от Бургас победиха тима на ОУ „Христо Ботев“ – Стара Загора.