Отличиха културния деятел Александър Милушев с почетен плакет за 70-годишнината му

Областният управител на Хасково Гинка Райчева удостои с Почетен плакет и поздравителен адрес Александър Милушев по повод неговата 70-годишнина и дългогодишния му принос към културния живот на Хасково и региона.

„Това е израз на признателността на целия ни град и област за всичко, което сте направили и дали – с много сърце, отдаденост и всеотдайност през годините“, заяви Райчева при връчването на отличието.

Александър Милушев е дългогодишен секретар на Народно читалище „Заря – 1858“ и областен координатор на Съюза на народните читалища и една от утвърдените личности в сферата на културата и читалищното дело.

От своя страна той благодари за оказаното признание и подчерта, че приема наградата от името на всички читалища в област Хасково.

„Тази оценка е за всички, защото без тях аз не бих могъл да постигна нищо сам“, каза Александър Милушев.

Милушев бе поздравен и от заместник областните управители Марина Ташева и Хасан Бекир.