От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Отличиха културния деятел Александър Милушев с почетен плакет за 70-годишнината му

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    Областният управител на Хасково Гинка Райчева удостои с Почетен плакет и поздравителен адрес Александър Милушев по повод неговата 70-годишнина и дългогодишния му принос към културния живот на Хасково и региона.

    „Това е израз на признателността на целия ни град и област за всичко, което сте направили и дали – с много сърце, отдаденост и всеотдайност през годините“, заяви Райчева при връчването на отличието.

    Александър Милушев е дългогодишен секретар на Народно читалище „Заря – 1858“ и областен координатор на Съюза на народните читалища и една от утвърдените личности в сферата на културата и читалищното дело.

    От своя страна той благодари за оказаното признание и подчерта, че приема наградата от името на всички читалища в област Хасково.

    „Тази оценка е за всички, защото без тях аз не бих могъл да постигна нищо сам“, каза Александър Милушев.

    Милушев бе поздравен и от заместник областните управители Марина Ташева и Хасан Бекир.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Иззеха над 32 000 стоки менте от товарен автомобил
    Иззеха над 32 000 стоки менте от товарен автомобил
    преди 1 час
    Три акта за моторист без книжка, заловен след полицейско преследване
    Три акта за моторист без книжка, заловен след полицейско преследване
    преди 1 час
    Хасково извива кръшно тракийско хоро на Кенана с Бисера и Лидия
    Хасково извива кръшно тракийско хоро на Кенана с Бисера и Лидия
    преди 1 час
    Хасково приема Държавния финал по хандбал за юноши до 16 години
    Хасково приема Държавния финал по хандбал за юноши до 16 години
    преди 2 часа
    Отстраняват авария по водопровод от помпена станция „Горски извор“
    Отстраняват авария по водопровод от помпена станция „Горски извор“
    преди 2 часа
    На 16 и 17 май ще пръскат срещу комари в община Хасково
    На 16 и 17 май ще пръскат срещу комари в община Хасково
    преди 2 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Mihaela Marinova x TINO - Ако можех

    Случаен виц

    Иззеха над 32 000 стоки менте от товарен автомобил

    Едва ли е възможно да се прекланяме пред авторите и да ги надминем. Френсис Бейкън

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Мусака от ориз и лобода
    Мусака от ориз и лобода

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.