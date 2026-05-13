От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Иззеха над 32 000 стоки менте от товарен автомобил

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    32 452 текстилни изделия със знаци на търговски марки задържаха митническите служители в района на граничния преход „Капитан Петко войвода“, съобщиха от Агенция „Митници“. Стоките са конфискувани от служители на отдел „Митническо разследване и разузнаване“ в Териториална дирекция Митница Пловдив.

    Изделията са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост. Открити са при проверка на товарен автомобил с полска регистрация, влизащ в страната от Гърция през граничния преход „Капитан Петко войвода“ на 08.05.2026 г. Водачът – турски гражданин,  представил документи за превоз на текстилни изделия от Турция за Франция. След анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка. При нея се установява, че в товарното помещение, сред декларираната стока, има общо 32 452 текстилни изделия, по-голяма част от които тениски, потници, панталони, чорапи, хавлиени кърпи, носещи лога на известни марки. 

    В изпълнение на Европейски регламент относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Отличиха културния деятел Александър Милушев с почетен плакет за 70-годишнината му
    Отличиха културния деятел Александър Милушев с почетен плакет за 70-годишнината му
    преди 53 минути
    Три акта за моторист без книжка, заловен след полицейско преследване
    Три акта за моторист без книжка, заловен след полицейско преследване
    преди 1 час
    Хасково извива кръшно тракийско хоро на Кенана с Бисера и Лидия
    Хасково извива кръшно тракийско хоро на Кенана с Бисера и Лидия
    преди 1 час
    Хасково приема Държавния финал по хандбал за юноши до 16 години
    Хасково приема Държавния финал по хандбал за юноши до 16 години
    преди 2 часа
    Отстраняват авария по водопровод от помпена станция „Горски извор“
    Отстраняват авария по водопровод от помпена станция „Горски извор“
    преди 2 часа
    На 16 и 17 май ще пръскат срещу комари в община Хасково
    На 16 и 17 май ще пръскат срещу комари в община Хасково
    преди 2 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Mihaela Marinova - Герой

    Случаен виц

    Три акта за моторист без книжка, заловен след полицейско преследване
    Отличиха културния деятел Александър Милушев с почетен плакет за 70-годишнината му

    Всеки от нас действително се превръща в такъв, какъвто изглежда в очите на другите. - Карл Маркс

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Шаран с мляко и чесън
    Шаран с мляко и чесън

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.