Иззеха над 32 000 стоки менте от товарен автомобил

32 452 текстилни изделия със знаци на търговски марки задържаха митническите служители в района на граничния преход „Капитан Петко войвода“, съобщиха от Агенция „Митници“. Стоките са конфискувани от служители на отдел „Митническо разследване и разузнаване“ в Териториална дирекция Митница Пловдив.

Изделията са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост. Открити са при проверка на товарен автомобил с полска регистрация, влизащ в страната от Гърция през граничния преход „Капитан Петко войвода“ на 08.05.2026 г. Водачът – турски гражданин, представил документи за превоз на текстилни изделия от Турция за Франция. След анализ на риска митническите служители селектират превозното средство за щателна митническа проверка. При нея се установява, че в товарното помещение, сред декларираната стока, има общо 32 452 текстилни изделия, по-голяма част от които тениски, потници, панталони, чорапи, хавлиени кърпи, носещи лога на известни марки.

В изпълнение на Европейски регламент относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.