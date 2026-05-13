Решено: Тодор Иванов е новият областен управител на Хасково

Юристът Тодор Иванов е назначен за областен управител на Хасково. Решението на Министерски съвет от днес, който проведе първото си заседание в този състав.

Тодор Иванов развива професионалната си кариера в Адвокатска колегия – Хасково. Близо 5 години е бил юрисконсулт в Общинска администрация – Димитровград.

За предстоящото назначение Haskovo.net писа вчера, като публикацията може да видите ТУК. Иванов ще заеме мястото на Гинка Райчева, която трябва да освободи поста.

Днес Министерският съвет прие решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности.

Коментари в сайта (2)

  • 1
    Бъ
    бъззз
    15 -1
    14:22, 13 май 2026
    Сега се разбра, що така бързо напусна неотдавна общината в Димитровград.
    Отговор
  • 2
    Пъ
    Пъпеша
    23 -1
    14:31, 13 май 2026
    Бах тия областни управители като носни кърпи ги сменят тамън научи без навигация да си намира стаята и те вземат го сменят Ей ветровито работно място ветровито
    Отговор
