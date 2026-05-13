Панорама на професиите в Хасково помага на седмокласниците да направят своя информиран избор

Единадесет училища от Хасково, Димитровград и Минерални бани се включиха в традиционното издание на „Панорама на професиите“. Инициативата, която се провежда ежегодно в подкрепа на бъдещите гимназисти, бе организирана от ПГТАТ „Никола Й. Вапцаров“ и Регионалното управление на образованието в Хасково.

По време на събитието професионалните гимназии промотираха своите специалности, като сред най-интересните акценти бе новата дисциплина „Киберсигурност“, предлагана от ПГ по туризъм „Александър Паскалев“.

При официалното откриване началникът на РУО – Хасково Силвия Касабова подчерта, че инициативата е изключително ценна за седмокласниците, на които им предстои труден избор за продължаване на образованието. Тя пожела успех на учениците на предстоящите изпити и ги призова да вземат правилното решение, което ще бъде полезно за тяхното бъдещо развитие.

На събитието присъстваха кметът на Хасково Станислав Дечев, областният управител Гинка Райчева и нейният заместник Хасан Бекир, както и множество директори, учители и ученици от региона. Празничната атмосфера и доброто настроение на гостите бяха допълнени от богата музикално-танцова програма, подготвена от талантливите местни възпитаници.

Анета Кутелова