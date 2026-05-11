Сигнал: Бликаща вода пропуква обновеното корито на реката в Хасково

Гражданин сигнализира за появили се течове в ремонтираното корито на река Хасковска. Проблемният участък се намира по протежение на бул. „България“ – в отсечката след моста до Градската градина в посока кв. „Болярово“.

„В ръба на съоръжението са се образували течове, като водата блика под формата на малки фонтанчета. В резултат на това бетонът в обновеното преди две години корито започва да се пропуква и разцепва“, споделя загриженият жител.

Според него е възможно водата да е питейна, тъй като няма специфична миризма. По негови наблюдения проблемът е възникнал преди четири дни. Мъжът предполага, че може да се касае за спукан водопровод вследствие на ремонтни дейности в района, но не изключва и варианта за подпочвени води. Той е категоричен, че са необходими спешни мерки, за да се предотврати по-сериозно увреждане на речната инфраструктура.

От ВиК – Хасково коментираха, че са запознати със ситуацията, тъй като това не е първият подобен сигнал. От дружеството увериха, че водата не е питейна, а е от частна сонда.