Празничният концерт и церемонията по награждаването за 24 май ще бъде в зала „Дружба“

Заради нестабилната метеорологична обстановка на 24 май, празничният концерт и церемонията по отличаване на заслужили дейци на образованието и културата ще се проведат в зала „Дружба“, съобщават от Община Хасково.

Хасково ще отбележи Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура с празнично шествие и официална церемония по награждаване на изявени учители, ученици и общественици.

Празничното шествие ще тръгне в 10:00 часа на 24 май от площад „Свобода“. Начело ще бъдат Духов оркестър Хасково и Мажоретният състав към Младежки център Хасково. Под звуците на химна „Върви, народе възродени“ шествието ще премине през централната градска част и ще достигне до зала „Дружба“.

Очаква се в празничната проява да се включат над 2000 жители и гости на града. В залата ще се състои официалната церемония по награждаване на изтъкнати хасковски ученици, учители и общественици за принос в образованието, културата и обществения живот.