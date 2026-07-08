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Водач преобърна трактор, друг падна от тротинетка

36-годишен мъж е без опасност за живота, след като се преобърна с трактор в маджаровското село Бориславци. Инцидентът е станал в 18,20 часа в селото. Преобръщането е станало след неуспешна маневра с тежката машина. Водач на тротинетка също е без опасност за живота след инцидент в Димитровград, съобщиха от полицията. 

Вчера в 9 часа по булевард „Димитър Благоев“, 65-годишен мъж е управлявал индивидуалното електрическо превозно средство. По пътя загубил контрола и е паднал от него. Мъжът е настанен за лечение в МБАЛ Хасково. 

Пробите и на двамата водачи са отрицателни, съставени са им актове от полицията.

Източник: Haskovo.NET

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Коментари в сайта (1)

  • 1
    Пъ
    Пъпеша
    3 0
    10:29, 8 юли 2026
    Заеби кой неможач от какво паднал.Защо пак в половината Хасково няма вода
    Отговор
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