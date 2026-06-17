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Мъж и две момчета са арестувани за притежание на наркотици в региона

Мъж е задържан с дрога в Хасково, съообщават от полицията. Около 14 часа във вторник, на „Димитровградско шосе“, е спрян за проверка лек автомобил „Ауди“. Колата се е управлявала от 21-годишен жител на село Шишманово. При проверката в автомобила е намерена чанта със суха зелена листна маса с мирис на марихуана.

Мъжът предал наркотика с тегло 20 грама на разследващите. Той е задържан, заведено е досъдебно производство. Пликче със същия вид дрога е иззета от двама младежи в Хасково. Криминалисти са проверили момчетата на 18 и 19 години, съответно от Свиленград и Славяново. В тях са открити 3 грама марихуана. Младежите са задържани до 24 часа. 

Източник: Haskovo.NET

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