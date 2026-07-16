Автомобил и пристройка изгоряха в пожари

В 04:40 часа в полицията в Димитровград е сигнализирано, че паркиран в село Райново автомобил гори. Изпратените на място спасителни екипи са установили, че в пламъци е лек автомобил „БМВ“, собственост на 49-годишен симеоновградчанин и паркиран пред къща в селото около 01 часа. Вследствие от пожара колата е изгоряла, изясняват се причините за инцидента.

Лек пожар имаше и в сряда сутринта в Хасково, когато в движение пламна лек автомобил „Ауди“. За щастие пламъците са били изгасени бързо. (На снимката).

Огнеборците в региона са гасили и пожар в село Големанци, възникнал при приготвяне на зимнина на открит огън. Вследствие от тези действия е изгоряла спомагателна постройка, черна и бяла техника и покъщнина.

От МВР припомнят, че в пожароопасния сезон е забранено паленето на открит огън, особено във ветровито време. Това е свързано с реална опасност битовият пожар да се превърне в горски или да обхване трайни насаждения, вилни или жилищни постройки, което да нанесе големи икономически и екологични щети.