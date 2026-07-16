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Турските туристи остават основните клиенти на хотелите в Хасковско през май

През май 2026 г. в област Хасково са функционирали 99 обекта с 10 и повече легла за нощуване. Това са хотели, мотели, къмпинги, хостели, хижи и други обекти за краткосрочно настаняване. Това показват данните на местното бюро на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо месец май на миналата 2025 година броят на работещите места за настаняване се е увеличил с 2.1%, а легловата база е достигнала общо 4 444 легла.

Въпреки увеличения брой на туристическите обекти, общият брой на реализираните нощувки е намалял. През май са отчетени 31 852 нощувки, което е с 6.5% по-малко в сравнение с май 2025 г.

И през този месец най-голям дял от чуждестранните туристи са посетителите от Турция. Те са реализирали 74.7% от всички нощувки на чужди граждани в областта, което затвърждава ролята на южната ни съседка като основен туристически пазар за региона.

През май в местата за настаняване в област Хасково са пренощували общо 19 420 души. От тях 8 494 са български граждани, или 43.7% от всички посетители. Те са останали средно по 1.9 нощувки. Чуждестранните гости са 10 926 души (56.3%), като средният им престой е бил 1.5 нощувки.

Заетостта на легловата база е достигнала 23.1%, което представлява спад от 2.7 процентни пункта спрямо май 2025 г. Най-висока остава заетостта в хотелите с 4 и 5 звезди – 32.1%. При местата за настаняване с 3 звезди тя е 21.3%, а при тези с 1 и 2 звезди – 18.1%.

В същото време приходите от нощувки отбелязват значителен ръст. През май те достигат 1.54 млн. евро, което е с 26.2% повече спрямо същия месец на миналата година. От тях 616.6 хил. евро са приходи от български туристи, а 923.2 хил. евро – от чуждестранни посетители.

Източник: Haskovo.NET

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