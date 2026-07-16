ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ реализира проекта „Учим заедно, заедно успяваме“ за развитие на учениците

ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ – Хасково успешно реализира проект „Учим заедно, заедно успяваме“, по Договор № БС33.24-4-0005/09.12.2025 г., финансиран по КП 33.24-2025 от ЦОИДУЕМ.

Проектът беше насочен към осигуряване на допълнителна образователна и социална подкрепа за учениците, повишаване на мотивацията им за учене и редовно посещаване на училище, превенция на риска от отпадане и създаване на възможности за развитие на практически, социални и личностни умения.

В рамките на Дейност 3 „Обхват, включване и работа с ученици в риск от отпадане“ екипът „Обхват и включване“ осъществи целенасочена работа с ученици и техните семейства. Бяха извършени домашни посещения, индивидуални разговори с ученици, срещи и консултации с родители, както и дейности за мотивиране на младите хора да посещават редовно училище и да продължат образованието си.

Училищният психолог проведе индивидуални консултации и групови сесии с учениците, насочени към повишаване на мотивацията, изграждане на лична отговорност, управление на емоциите, подобряване на общуването и преодоляване на затруднения в училищната среда.

Важна роля в изпълнението на проекта имаше и образователният медиатор, който поддържаше активна връзка между училището и семействата. Чрез индивидуална и групова работа с родители и ученици беше оказвана подкрепа за преодоляване на различни затруднения и за по-активното включване на младите хора в училищния живот.

Съществено място в проекта зае Дейност 4 „Интегрирана образователна и социална подкрепа“. В рамките на дейността учениците се включиха в образователни ателиета с аграрна и транспортна насоченост, в които имаха възможност да учат по интересен и практически ориентиран начин – чрез наблюдение, експериментиране, демонстрации и изпълнение на практически задачи.

Заниманията допринесоха за повишаване на интереса към професионалното образование и помогнаха на учениците да открият пряката връзка между придобитите в училище знания, практическите умения и бъдещата професионална реализация.

В рамките на проекта бяха проведени и групови тренинги, насочени към управление на емоциите, справяне с конфликтни ситуации, мотивация за учене и участие в ателиетата, работа в екип и изграждане на емоционална устойчивост. Чрез интерактивни упражнения, дискусии, ролеви игри и работа по практически ситуации учениците развиваха своите социални и комуникативни умения.

Активно участие в проектните дейности имаха и родителите. Чрез индивидуални срещи, разговори и посредничеството на образователния медиатор семействата бяха информирани и насърчавани да подкрепят участието на своите деца в образователните ателиета, тренингите и останалите инициативи. По този начин беше укрепена връзката между ученика, семейството и училището.

През летния период бяха реализирани и специално разработени летни модули. В рамките на проектно-базираното обучение учениците участваха в направленията „Моят еко-транспорт“ и „Моята микро-ферма“. Те работиха по теми, свързани с електромобилите, хибридните автомобили, енергийната ефективност и рециклирането на автомобилни компоненти, както и с биологичното и устойчивото земеделие, грижата за трайни насаждения и компостирането.

Реализиран беше и летният модул „Социални умения и подготовка за новата учебна година“, в който учениците работиха върху управлението на емоциите, справянето с конфликти, ефективната комуникация, самооценката и поставянето на лични цели. Дейностите им помогнаха да направят равносметка на постигнатото и да изградят по-позитивна нагласа за следващата учебна година.

Реализацията на проект „Учим заедно, заедно успяваме“ показа значението на съвместната работа между училището, учениците и семействата. Чрез съчетаването на образование, практически дейности, психологическа подкрепа и активно взаимодействие с родителите бяха създадени допълнителни възможности учениците да развиват своите знания, умения и увереност.

Защото когато училището, учениците и семействата вървят в една посока, успехът е общ. А посланието на проекта остава ясно – „Учим заедно, заедно успяваме“!