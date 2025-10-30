По инициатива на Регионалното управление на образованието – Хасково в Професионалната гимназия по транспорт и аграрни технологии „Никола Й. Вапцаров“ – Хасково се проведе обмен на добри практики в двете основни направления – аграрно и транспортно.

В рамките на инициативата бяха представени открити уроци и демонстрационни занимания, на които присъстваха експерти от РУО, преподаватели от професионални гимназии от цялата страна и представители на бизнеса. Събитието даде възможност за споделяне на опит, иновативни методи на преподаване и нови подходи в професионалното образование.

В учебния автосервиз на гимназията се проведе открит урок по учебна практика в направление „Транспорт“ на тема „Хидравлична спирачна система с ABC“. Преподавател в открития час беше инж. Даниел Кирев, представител на „Мото Стил“ ЕООД, гр. Хасково.

Последва наблюдение на учебен час с тема „Биологичен живот в почвата и хранителна стойност на растенията“, презентиран от ученици от гимназията и преподавателите инж. Калин Иванов и инж. Венета Иванова.

(Още за откритите уроци може да видите във видеото към статията).

Европейска практика в Испания

Учениците от гимназията от няколко години провеждат своята производствена практика в реална работна среда в чужбина. За учебната 2024/2025 година те имаха възможност да придобият ценен професионален опит в Испания, град Гранада, където се включиха в дейности на местни ферми, транспортни бази и сервизи. Проектът е реализиран по програма „Еразъм+“ и цели да развие европейски компетенции, професионални умения и предприемаческо мислене у младите хора.

STEM среда и модерни учебни пространства

От 15 ноември 2024 г. в гимназията стартира и изпълнението на проект № BG-RRP-1.015-1305 „Училищна STEM среда в ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Хасково“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“.

Проектът ще се реализира до 31 май 2026 г. и има за цел да създаде иновативна образователна инфраструктура, насочена към обучение чрез наука, технологии, инженерство и математика.

Модерна база и устойчиво развитие Гимназията разполага с обновен автосервиз, специализирани работилници и собствено опитно поле, които дават възможност на учениците да се обучават чрез практика в реална среда.

Предлаганите специалности са с поглед към бъдещето – в транспортното направление училището развива обучението по електрически превозни средства, а в аграрното – акцентът е върху биоземеделието и екологичното отношение към природата.

Директорът на училището г-жа Надежда Иванова подчерта, че ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ – Хасково се стреми да подготвя мотивирани и конкурентоспособни млади специалисти, които могат успешно да се реализират както у нас, така и в Европа. „Нашата цел е учениците да получават не само знания, но и увереност, че могат да бъдат част от иновативната икономика на бъдещето“, споделиха от ръководството на гимназията.