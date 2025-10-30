Апелативният съд отказа да освободи Илко Тигъра от ареста

Апелативен съд – Пловдив отказа да освободи от ареста Илия Михайлов, известен като Илко Тигъра, който бе задържан за 10 328 грама марихуана за 206 560 лева и отглеждане на 1309 растения коноп в автосервиз край Хасково.

57-годишният хасковлия поиска да излезе от ареста заради заболявания – диабет и хипертония. В тази връзка бе назначена съдебномедицинска експертиза, изготвена от съдебния лекар на Хасково д-р Христо Еленски. Патоанатомът обаче заключи, че заболяванията не са пречка обвиняемият да пребивава в ареста. Така Окръжен съд – Хасково потвърди мярката му за неотклонение „задържане под стража“. Днес определението бе потвърдено от съда от втората инстанция, което е окончателно.