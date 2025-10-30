От х:

Апелативният съд отказа да освободи Илко Тигъра от ареста

Апелативен съд – Пловдив отказа да освободи от ареста Илия Михайлов, известен като Илко Тигъра, който бе задържан за 10 328 грама марихуана за 206 560 лева и отглеждане на 1309 растения коноп в автосервиз край Хасково. 

57-годишният хасковлия поиска да излезе от ареста заради заболявания – диабет и хипертония. В тази връзка бе назначена съдебномедицинска експертиза, изготвена от съдебния лекар на Хасково д-р Христо Еленски. Патоанатомът обаче заключи, че заболяванията не са пречка обвиняемият да пребивава в ареста. Така Окръжен съд – Хасково потвърди мярката му за неотклонение „задържане под стража“. Днес определението бе потвърдено от съда от втората инстанция, което е окончателно.

Източник: Haskovo.NET

Коментари в сайта (4)

  • 1
    Ко
    Коте
    8 0
    16:47, 30 окт 2025
    Коментарът е заменен с този текст от редакторите заради обидно,расистко или нецензурно съдържание!
    Отговор
  • 2
    Св
    светлозар
    13 -4
    17:30, 30 окт 2025
    пуснете човека той няма никаква вина, само е искал да забогатее по бързо
    Отговор
  • 3
    Ко
    Коте
    2 0
    09:36, 31 окт 2025
    Чист паразит
    Отговор
    • Sv
      svetlozar
      1 0
      10:09, 31 окт 2025
      той е толкова добър човек
