Илко Тигъра остава за постоянно в ареста, мярката е потвърдена от пловдивските магистрати

57-годишният Илия Михайлов, известен още като Илко Тигъра, остава за постоянно в ареста. Това става след като Апелативният съд в Пловдив потвърди решението на хасковските магистрати.

Михайлов е обвиняем за отглеждане на растения, от които се добива марихуана. Както вече писахме нелегалната оранжерия беше открита при пожар в негов автосервиз край Хасково. 

Конопът с общо тегло 10 328 грама е на обща стойност 206 560 лева, информираха от държавното обвинение. Той е открит на 3 август 2025 г. в автосервиз в тир паркинг край път Е-80, в землището на Хасково. Михайлов е привлечен като обвиняем за това, че е отглеждал 1309 растения от рода на конопа – марихуана.

На 3 август 2025 г., около 6:20 ч., е бил подаден сигнал на тел. 112 за възникнал пожар в крайпътна двуетажна постройка – тип „автосервиз“, в землището на Хасково, на път Е-80, в посока към село Клокотница. На място са пристигнали служители на Противопожарната служба в Хасково, които установили, че в постройката се намира Михайлов. Той се опитвал да потуши пламъците в помещението с пожарогасител.

При извършените мероприятия за овладяване на огъня, пожарникарите установили, че в постройката има изградена и оборудвана лаборатория за отглеждане на марихуана. При проведените процесуално-следствени действия в помещения на първия и втория етаж са открити зелените растения марихуана, засадени в саксии, с височина от 40 до 100 сантиметра. В помещенията на двата етажа е открито оборудване за капково напояване, осветителни, климатични, въздухоотводни и вентилационни системи за отглеждане на растенията, торове, препарати, машини за вакуумиране, вентилатори, преносими сушилни за растенията.

Обвиненията срещу Михайлов са две – за държане на 10,328 килограма растения от рода на конопа на стойност 206 560 лева и за отглеждането на 1309 такива растения, каза в съдебната зала в Хасково прокурорът Делчо Лавчев.

Законът е предвидил при доказване на вината на Михайлов наказание по първото обвинение от 5 до 15 години затвор и от 20 000 до 100 000 лева глоба, а по второто – от две до пет години затвор и глоба от пет до 20 000 лева.

Източник: Haskovo.NET

Коментари в сайта (1)

  • 1
    Че
    Чехъл райдърс
    2 0
    14:45, 14 авг 2025
    Сега от къде ще зареждаме плява ? Не е човешко това. Човека е земеделски производител . Сега и аз трябва да махам лампите да не стане уть.
    Отговор
