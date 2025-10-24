От х:

Илко Тигъра остава в ареста, въпреки заболяванията и вече признава вина за оранжерията с марихуана

    Илия Михайлов, известен като Илко Тигъра ще остане в ареста. Това днес съдия Йонко Георгиев от Окръжен съд – Хасково, който отказа да промени мярката за неотклонение на обвиняемия за оранжерията с марихуана край областния град.

    Припомняме, че 57-годишният мъж е привлечен като обвиняем за това, че на 03.08.2025 г. в автосервиз в местността „Терс Дере“ край Хасково е държал 10 328 грама марихуана на стойност 206 560 лева и отглеждал 1309 растения от рода на конопа.

    Адвокат Антон Попов поиска клиентът му да бъде освободен под домашен арест, поради влошаване на здравословното му състояние. Юристът настоя, че вече повече от два месеца не е обърнато внимание на клиента му, който няма лекарства. Адвокатът каза, че Михайлов няма лоши характеристични данни, няма как да попречи на разследването и да се укрие, а и очевидно е налице обосновано предположение за авторството на престъплението, което е почти доказано и възнамеряват казусът да приключи със споразумение. Антон Попов заяви, че и мярката „домашен арест“ би изпълнила целите на закона.

    С цел изясняване на здравословното състояние на Илко Тигъра, бе назначена и представена съдебномедицинска експертиза, изготвена от съдебния лекар д-р Христо Еленски. Патоанатомът свидетелства в съдебната зала днес и заключи, че Михайлов страда от диабет и хипертония, но заболяванията му са съвместими с престой в ареста.

    Прокурорът по делото Делчо Лавчев настоя обвиняемият да остане в ареста, тъй като обвинението не е разколебано, което бе уважено от съда.

    Решението подлежи на обжалване и прот

    Източник: Haskovo.NET

    До 31 октомври се подават декларациите за доходи за третото тримесечие на 2025, напомнят от НАП
    преди 1 час
    Организират ученически игри по 7 вида спорт в Хасково
    преди 1 час
    Хасково е домакин на Дни на японската култура в България
    преди 1 час
    Задържаха двама с дрога и пиян водач в Хасковско
    преди 3 часа
    Водач на „Мерцедес" блъсна и рани велосипедист при изпреварване
    преди 3 часа
    Облаци и дъжд сутринта, след това слънчеви часове
    преди 5 часа

