Организират ученически игри по 7 вида спорт в Хасково

Общинският етап от ученически игри 2025/2026 година стартира на 27 октомври 2025 година. Първенството ще обхване деца от четири възрастови групи в осем вида спорт.

– Общинско ученическо първенство по футбол: 27 – 30 октомври 2025 г. Срещите започват в 10:00 ч. на стадион „Младост“. Участват 10 училища във възраст 5 – 7 клас; 9 училища при 8 – 10 клас и 5 училища при 11 – 12 клас.

– Общинско ученическо първенство по лека атлетика: 5 – 6 ноември 2025 г. от 10:00 часа на стадион „Младост“. Участват ученици в две възрасти: 5 – 7 клас и 8 – 10 клас.

– Общинско ученическо първенство по тенис на маса: 7 ноември 2025 г. Срещите ще се играят от 9:00 часа в спортна зала „Спартак“. Участват деца от две възрасти: 5 – 7 клас и 11 – 12 клас.

– Общинско ученическо първенство по баскетбол: 10 – 13 ноември 2025 г. Срещите са от 10:00 часа в спортна зала „Дружба“. Участват 6 училища при 8 – 10 клас и 3 училища 11 – 12 клас.

– Общинско ученическо първенство по волейбол: 17 – 21 ноември 2025 г. Двубоите са от 14:00 часа в ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“. Участват отбори от 5 – 7 клас; 8 – 10 клас и 11 – 12 клас.

– Общинско ученическо първенство по шахмат на 25 ноември 2025 година. За първи път тази година в първенството по шахмат участват деца от най-малката възрастова група 1-4 клас. Срещите започват в 9:00 часа в залата на ОП „Младежки център“. Участват смесени отбори от четири възрасти: 1 – 4 клас, 5 – 7 клас, 8 – 10 клас и 11 – 12 клас.

– Общинско ученическо първенство по бадминтон на 26 ноември 2025 година от 10:00 часа в спортна зала „Спартак“. Участват ученически отбори във възрасти: 5 – 7 клас, 8 – 10 клас и 11 – 12 клас.

– Общинско ученическо първенство по хандбал за 2025 година няма да се проведе. Причината – във всяка възрастова група е заявено участие само на едни отбор.

Спечелилите първо място в Общинските ученически игри класират за областния етап от Ученически игри 2025/2026 година.