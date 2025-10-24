От х:

Хасково е домакин на Дни на японската култура в България

Скритите кодове в японското кимоно, пътят на цветята, претворен в икебана и тайните на калиграфията ще бъдат разкрити в Хасково в Дните на японската култура, съобщиха от Община Хасково. Основен организатор на празниците е Посолството на Япония в България. Община Хасково и Художествена галерия „Атанас Шаренков“ имат удоволствието да са домакини на проявите, посветени на традициите и непреходното културно наследство на страната на изгряващото слънце.

Дни на японската култура Хасково 2025:

28 октомври 2025 г. от 18:00 ч. – Изложба и лекция на тема Икебана в стил „Согецу“
29 октомври 2025 г. от 18:00 ч. – Лекция и изложба на тема: Кимоната ни говорят
30 октомври 2025 г. от 18:00 ч. – Ден на калиграфията

В японското кимоно са закодирани множество символи, а над 100 са правилата за обличане на кимоно. Неслучайно има специални курсове за придобиване на правоспособност, както и сертифицирани професионалисти, които преподават това изкуство.

За да се насладите на цветните композиции от кимона, да разгадаете магическите послания на икебана или майстор-калиграф да изпише Вашето има на японски, посетете Дните на японската култура в Хасково.

Галерия „Атанас Шаренков“

На 28, 29 и 30 октомври от 18:00 часа

ВХОД: СВОБОДЕН!

Събитието се осъществява със съдействието на Арт Уърд Център – Андрея Любомирова Дацова, Школа за икебана СОГА, Сдружение за популяризиране на японската култура „Урасенке“.

