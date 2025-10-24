Задържаха двама с дрога и пиян водач в Хасковско

Мъж е задържан с дрога в РУ Харманли тази нощ, съобщиха от полицията. В 00:45 часа до автогарата в града полицаи са извършили проверка на 31-годишен от старозагорското село Оряхово. При обиск в него са намерени 3 станиолови сгъвки със суха зелена листна маса с мирис на марихуана. Теглото им е 2 грама. Мярката му задържане е до 24 часа по заведеното бързо производство.

В Хасково също са заловили мъж със забранено вещество. Униформени са проверили 36-годишен вчера на улица „Ястреб“. Той държал в себе си саморъчно свита цигара с чай за пушене, която предал с протокол.

Водач, употребил алкохол е задържан в Димитровград. Тази нощ в 01:30 часа на улица „Простор“ е проверен 45-годишен водач на „Фолксваген“. Проверка с дрегер на жителя на село Радиево показала употреба на 1,41 промила алкохол в издишания въздух. Той е отказал кръвна проба и е задържан до 24 часа по образуваното бързо производство.